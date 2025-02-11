العراق يقرر زيادة عدد الرحلات الجوية إلى لبنان

قرر العراق، زيادة عدد الرحلات الجوية إلى بدءاً من 21 شباط الحالي.

وقالت في بيان، إن "وزير النقل محيبس السعداوي يوجه بزيادة عدد الرحلات إلى بمعدل رحلتين يومياً بدءاً من يوم 21 شباط الجاري".

وكانت أعلنت في تشرين الثاني 2024، عن استئناف الرحلات الجوية من المطارات العراقية إلى مطار الحريري في العاصمة بيروت، وذلك بعد الاستقرار الأمني والهدوء النسبي الذي شهده .