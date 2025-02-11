في بيجي.. السيطرة على حادث لشاحنة محملة بالغاز

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "الدفاع المدني يسيطر على حادث شاحنة محملة بالغاز في بيجي"، مشيرا الى ان "الحادث لم يشهد حدوث حريق".

وكان مصدر محلي أفاد، مساء الثلاثاء، بوجود رائحة كبريت في بعض مناطق محافظة .