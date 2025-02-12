نجاح العملية الجراحية لوكيل المرجعية أحمد الصافي (صورة)

وذكرت المستشفى في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "في مساء يوم الثلاثاء المصادف 11 شباط 2025، اُجريت عملية جراحية لرفع ورم من الغدة النخامية، لوكيل المرجعية العليا سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة، أحمد (دام عزه)، وكانت العملية ناجحة بشكل كامل، وقد أجراها فريق طبي بمستشفى الكفيل التخصصي في المقدسة".وأضافت إن "العملية كانت ضرورية بحسب رأي الفريق الطبي الذي أجرى الفحوصات الدقيقة لسماحة السيد، وشخّص وجود ذلك الورم الذي تم رفعه كاملاً باستخدام تقنية حديثة ومتطورة، دون حصول أي مضاعفات جانبية".وأشار البيان الى إن "الوضع الصحي لسماحة جيد ومستقر، لكنه ما زال يرقد في المستشفى من أجل الإطمئنان أكثر على صحته، وسيغادر لمنزله قريباً جداً".