مسح اشعاعي ميداني للمناطق المحررة في المقدادية.. ما القصة؟

محمد رشيد مدير فرع الهياة في قال في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تم اجراء عمليات المسح الاشعاعي الميداني (الإشعاعي - الصحي - البيئي) للمناطق المحررة في شمال قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى، بمشاركة الدوائر ذات العلاقة (الصحة - البيئة - المستشفى البيطري وشعبة معالجة القنابل غير المنفلقة) وبالتنسيق مع الاجهزة الأمنية (الدفاع - الداخلية) أعمال المسح الميداني (الإشعاعي - الصحي - البيئي) للمناطق المحررة في شمال قضاء المقدادية التابع لمحافظة .حيث قام الفريق الفني لفرع الهيأة بإجراء المسح الشعاعي للعديد من المنازل المتضررة بشكل كامل او جزئي، وكانت قراءات المسح ضمن الحدود المسموح بها وضمن الخلفية الاشعاعية الطبيعية وكذلك تم سحب نماذج تربة + ماء لغرض اجراء الفحوصات الاشعاعية لها في مختبرات الهياة والتأكد من خلوها من اي ملوثات اشعاعية، بحسب البيان.وتأتي أعمال المسح ضمن جهود اعمال إعادة الاستقرار للمناطق المحررة بعد عودة العوائل النازحة الى مناطق سكناهم.