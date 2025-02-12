دعوى قضائية ضد المتسببين بهدم "سينما الاندلس" في ذي قار

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذا للتوجيهات المباشرة لرئيس للاثار تقدمنا بدعوى قضائية ضد المتجاوزين على المبنى التراثي (سينما الاندلس) من الذين سولت لهم أنفسهم هدم السينما والذي يعتبر احد المعالم التراثية المهمة".وتابع، ان "مبنى سينما الاندلس يمثل جزءا من التراث الثقافي والحضاري فيها دون استحصال الموافقات الرسمية او الرجوع الى السلطة الاثارية".وأضاف، ان "الدعوى القضائية شملت الجهات التي ساعدت المتجاوزين بمنحهم الموافقات على الهدم وتدمير تراثي وثقافي مهم".