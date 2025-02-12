رفض شعبي لمنح قصور تكريت للاستثمار.. "تغيير ديمغرافي واضح"

وقال الشيخ محمد الحبوس إمام وخطيب جامع الهدى، انه "نطالب رئيس محمد شياع السوداني بالتدخل بإيقاف جميع الاستثناءات التي منحت للمشاريع الاستثمار في مدينة تكريت بمناطق (الحارة، وتكريت القديمة) "، مشيرا الى انه "نرفض احداث تغييرات ديمغرافية بمجتمع تكريت ومناطقها واثارها التاريخية".وتابع، انه "من الضروري احترام قرارات أهالي مدينة تكريت من الذين بمركز السلطة والقرار"، لافتا الى انه "شرعنا بجميع الإجراءات القانونية ضد كل المتنفذين والمسؤولين عن ملف احالة مناطق تكريت الى الاستثمار".وأردف: "ندعم جهود الحكومة بجميع القرارات التي تروم للمحافظة على السلم المجتمعي لجميع المكونات"، مبينا انه "لا توجد أي دراسة علمية او عملية سبقت القرارات التي منحت هذه المناطق للاستثمار".