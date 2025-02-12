نيوز – محليات



في العراق، تتنوع السرقة وأساليبها، وتصل إلى مستويات مختلفة، فبعد التهديد والسلاح، يدخل ما يسمى بـ "التنويم المغناطيسي"، كعامل جديد لسرقة أموال العراقيين، وخصوصاً في المحال والشركات والصيرفات، حتى تم اعتقال أكثر من شخص مارسوا هذه الطريقة.



وفي محافظة المقدسة، ناشد المواطنون الجهات الأمنية المختصة لتخليصهم من عصابة تتجول في احياء وتقوم بسرقة الأموال عبر ما يسمى بـ "التنويم المغناطيسي"، كما موضح في الفيديو ادناه: والتنويم المغناطيسي، يستخدمه أشخاص متمرسون بالسرقة، يدخلون على الشخص الذي يريدون أن يسرقوه، ويبدأون بالكلام معه بطريقةٍ ما، ويلمسون يديه وفق ما تظهره المقاطع المصورة لعمليات السرقة، ثم بعد ذلك، يستسلم الضحية ويمنح السارق ما يريد من دون أي وعي، على حد تعبيرهم.



