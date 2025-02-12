وزير العدل يوجه بفرز سجلات عقاري سامراء المدققة والمباشرة بالعمل بها

وبحسب بيان لوزارة العدل، "يأتي هذا التوجيه في إطار حرص الوزارة على تسريع إنجاز المعاملات العقارية، وتسهيل إجراءات تسجيل العقارات وفق الضوابط القانونية المعتمدة، بما يساهم في تعزيز الشفافية وتحقيق انسيابية العمل لخدمة المواطنين".وأضاف الوزارة، أن "مديرية التسجيل العقاري في كانت قد أُغلقت سابقًا بسبب رصد بعض الخروقات في السجلات، مما استدعى تدقيقها لضمان دقة البيانات وسلامة الإجراءات القانونية".