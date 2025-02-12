شلل جزئي لحركة السير.. ازدحام مروري خانق في البصرة

ويعود السبب الرئيسي لهذا الازدحام إلى غلق بعض الطرق التي تشهد أعمال متكررة دون تنسيق فعال بين الجهات المنفذة للمشاريع والدوائر المرورية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المرورية وعرقلة حركة المواطنين.ويطالب الأهالي بضرورة وضع آلية تنسيق أكثر دقة بين الجهات المعنية لتفادي الاختناقات المتكررة وضمان تنفيذ المشاريع دون التأثير على انسيابية المرور.