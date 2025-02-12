تكليف مدير جديد لمطار النجف الاشرف (وثيقة)

وبحسب وثيقة اطلعت نيوز عليها، فانه "حصلت موافقة رئيس على تكليف حيدر مطر الميالي، معاون المحافظ للشؤون الفنية بمهام تسيير شؤون مطار الدولي إضافة الى مهامه وتخويله الصلاحيات اللازمة وفق القانون".الوثيقة ادناه: