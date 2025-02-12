المناطق التي ستشهد امطار وثلوج غدا

نيوز – محلي

اعلن المتنبئ الجوي صادق العطية، اليوم الأربعاء، عن المناطق التي ستشهد تساقطاً للامطار والثلوج غدا.

وقال العطية في منشور على صفحته بالفيسبوك تابعته نيوز، ان "صور الأقمار الاصطناعية للسحب تظهر انتشار واسع للسحب الركامية الممطرة في سماء مدن جنوب البلاد وبعض مناطق الوسط وسحب أخرى تندفع من جهة غرب وشمال غرب البلاد خلال الساعات المقبلة، بسبب استمرار سيطرة كتلة هوائية باردة ورطبة على المنطقة عموما".

وذكر ان "الأمطار في مدن جنوب البلاد وشرقها تستمر الليلة لغاية صباح الخميس ( مع بقاء بعض الهطول الخفيف نهار الخميس جهة ميسان وواسط وشمال ذي قار وديالى والسليمانية)، واستمرار الاجواء الباردة في كافة المدن"، موضحا ان "الامطار تعاود بالهطول يوم غد في كافة مدن شمال البلاد وصلاح الدين تأخذ طابع الديم احيانا، مع غزارة في مناطق متفرقة مع هطول ثلجي على مرتفعات شرق دهوك وشمال وشمال وشرق السليمانية (فرص لهطول ثلوج خفيفة شمال غرب نينوى)".





