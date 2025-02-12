شاهد بالفيديو.. لحظة سرقة امرأة في البصرة

نيوز – محلي

تناقل ناشطون التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه لحظة سرقة امرأة في .

وبحسب ناشطون على التواصل الاجتماعي، ان "سارقين يستقلان دراجة نارية اقدما على سرقة حقيبة نسائية من امرأة اثناء خروجها من في منطقة الأربع شوارع وسط مركز بالبصرة".

وأضافوا ان "كاميرات المراقبة رصدت حالة السرقة".