واسط.. اعتقال خمسة أشخاص بتهمة نشر منشورات ضد الأعراف

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "جهاز في محافظة يلقى القبض على خمسة أشخاص بتهمة نشر منشورات مجهولة الهوية تتعارض مع المجتمعية في إحدى كروبات منصة فيسبوك".

وأضاف المصدر أن "العملية جاءت نتيجة لمراقبة دقيقة للنشاطات الإلكترونية"، مشيرًا إلى "استمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم".