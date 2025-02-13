تفاصيل الانطفاء التام للكهرباء في البصرة وميسان

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "انطفاءً تاما للكهرباء حدث في اغلب مناطق وميسان دون معرفة الأسباب في بادئ الامر"، مشيرا الى انه "اتضح وجود انهيار او "شوت داون" عام في وميسان بسبب خطوط (الـ400 كي في) في البصرة".وأكد ان "اعمال الصيانة تمت، ويجري العمل الان على اعادة خطوط الـ400 والـ 132 والبدء بتغذية المناطق".