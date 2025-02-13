فريق أجنبي يزيح الرمال عن "نيبور" في الديوانية ويكتشف 17 هيكلا عظميا وآثار عدة (صور)

وقال رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث علي شلغم في حديث لـ نيوز، إن "موسم أعمال التنقيب بدأ في مدينة (نيبور) في قضاء عفك شرقي محافظة الديوانية، عن طريق فريق دولي للمنقبين عن الآثار من مختلف الجنسيات بقيادة الدكتورة هوغسر".



وتابع شلغم، أن "الفريق تمكن من العثور على أكثر من 17 هيكلا عظميا لسكان هذه القديمة".



وأضاف شلغم، أن "أعمال التنقيب ستكون عند السور الخارجي للمدينة الاثرية، والفريق سيجري اعمال مسح بتقنيات حديثة من أجل اختصار الوقت والتكاليف لاكتشاف جميع التفاصيل في المدفونة تحت التراب".