السيد الصدر: لن نحيد عن الإصلاح ما حيينا

وقال الصدر، في منشور له على منصة "أكس": "السلام على الامام الهادي بالحق للحق. السلام على شيعته الذين اتبعوه بالحق للحق. السلام على المنتظرين لظهوره المقدس بالحق للحق".وأضاف "نهنئ العالم بأسره بولادة النور الساطع والإصلاح الإمام محمد بن روحي لمقدمه الفداء"، مردفا: "عهداً ووعداً لن نحيد عن التمهيد وعن الإصلاح ما حيينا ونبرأ من اعدائه الطغاة والفاسدين والناصبين له العداء".وأتم الصدر: "اللهم كحل أعين المظلومين والمستضعفين بنوره المقدس بحق امه الزهراء وابيها وبعلها وبنيها لنكون له جندا مجندة في طاعته وولايته".