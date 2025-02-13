في بغداد.. محاولة انتحار لحارس قضائي برمانة يدوية

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بمحاولة انتحار حارس قضائي يدوية .​



وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "اقدم رجل تولد 1978 يعمل حارسا قضائيا على فتح رمانة يدوية وقام بتفجيرها داخل داره ضمن قضاء محاولا الانتحار".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل الى مستشفى قريب من قبل ذويه في محاولة لانقاذ حياته".