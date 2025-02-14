تم الشعور بها.. هزة أرضية تضرب احدى المناطق العراقية

نيوز – محلي

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية ضربت المناطق العراقية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "مراصدنا الزلزالية سجلت صباح اليوم الموافق 14 شباط 2025 حدوث هزة أرضية تبعد حوالي (4) كم شمال شرق قضاء بنجوين من محافظة السليمانية"، مبينة ان "قوتها بلغت (3,9) درجة".

وأضافت انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين"، داعية المواطنين الى "الابتعاد عن الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".