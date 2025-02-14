محافظ كربلاء يعلن مشاركة اكثر من 5 ملايين زائر في النصف من شعبان

نيوز – محلي

اعلن محافظ الخطابي، اليوم الجمعة، عن اعداد المشاركين في زيارة النصف من الشعبان بالمحافظة.

وقال الخطابي لـ نيوز، ان "اكثر من 5 ملايين احيوا زيارة النصف من في كربلاء".

وأضاف ان "الخطط الخاصة بالزيارة سواء الأمنية والخدمية نجحت دون تسجيل اية خروقات مع انسيابية حركة السير ودخول الزائرين الى المحافظة".

وأكد ان "عدد العجلات التي دخلت خلال فترة الزيارة اكثر 533 الف عجلة، تم تسجيلها من خلال الرادارات المرورية".