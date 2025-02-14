وذكر بيان للهيئة ورد لـ نيوز، أنه "تمكنت مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي، من ضبط حاويتين حجم (40) قدم ، خارج الكمركي في نقطة البحث والتحري تحتوي ( مستلزمات عسكرية، شواصي دراجات نارية) معدة للتهريب، مخبأة خلف المواد المصرح بها في المعاملة الكمركية المنجزة".وأشار البيان، إلى أنه "تم إحالة المواد المضبوطة إلى مركز شرطة كمرك ام قصر لغرض عرضها على التحقيق المختص لمحاسبة المقصرين".