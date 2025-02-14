سفرة تنتهي بكارثة.. مقذوف حربي ينهي حياة "شابة" ويصيب والدها بصلاح الدين

وقال المصدر لـ نيوز، إن "مقذوف حربي قديم من مخلفات المجرم انفجر على شابة مما أدى الى وفاتها واصابة والدها وأحد اقاربها بجروح".وأشار الى ان "الحادث وقع في أطراف قضاء العلم بمحافظ اثناء خروج العائلة بسفرة".