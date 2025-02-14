ترحيل 35 مخالفاً لقانون الإقامة العراقي عبر مطار البصرة الدولي

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، أنه "قامت مديرية شؤون في محافظة البصرة، بترحيل 35 مخالفاً لقانون عبر مطار الدولي ومنفذ الشلامجة الحدودي".وأكدت المديرية، بحسب البيان، على "استمرارها في تنفيذ حملاتها التفتيشية والميدانية في مختلف محافظات العراق، بهدف رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".