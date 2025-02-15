مفاجآت الطقس.. أمطار رعدية وثلوج وسط العراق مع موجة برد جديدة

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، تساقطاً للامطار والثلوج في المنطقة غدا مع انخفاض في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، إن "طقس يوم غد الأحد سيكون غائماً عموماً مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقتين والجنوبية، وتكون رعدية أحياناً مع فرصة لتساقط الثلوج في الأقسام من المنطقة الوسطى، أما المنطقة الشمالية فستشهد أمطاراً في أقسامها الشرقية، وتساقط ثلوج في المرتفعات الجبلية، الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتكون شمالية شرقية معتدلة السرعة في الأقسام من البلاد، درجات الحرارة تنخفض في المنطقتين والجنوبية بضع درجات، وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية من العراق، مدى الرؤية (6-8) كم، وفي المطر (3-5) كم".

وأضافت ان "طقس يوم الإثنين سيكون صحواً في الأقسام من البلاد، بينما سيكون غائماً مع أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً في الأقسام من العراق، يتحول تدريجياً إلى غائماً جزئياً ليلاً، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين والجنوبية، ومقاربة في المنطقة الشمالية، مدى الرؤية (6-8) كم، وفي المطر (3-5) كم"، مشيرة الى ان "طقس يوم الثلاثاء القادم سيكون غائماً جزئياً إلى غائم عموماً، درجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلاً في المنطقتين والجنوبية".

واكدت أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً عموماً مع زخات مطر خفيفة على الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية، درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين والشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وتابعت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الأحد في بغداد وبابل وديالى والديوانية والمثنى وصلاح الدين وكركوك 15، وفي كربلاء المقدسة وأربيل 16، وفي نينوى ودهوك 14، وفي النجف الأشرف وواسط وذي قار والبصرة 17"، موضحة ان "درجات الحرارة الصغرى ليوم غد ستكون 9 في ذي قار و8 بالديوانية و3 في بغداد وديالى و2 في دهوك ونينوى و1 في أربيل وصفر في السليمانية".