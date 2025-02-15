إحباط محاولة تهريب ادوية في أم قصر الشمالي

نيوز – محلي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن إحباط محاولة تهريب ادوية في أم قصر .

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "مديرية منفذ ميناء ام قصر تمكنت، من ضبط حاوية حجم (40) قدم، خارج الكمركي في نقطة البحث والتحري تحتوي (أدوية بشرية وأجهزة ومستلزمات طبية مختلفة) مخبأة لم يتم التصريح عنها في المعاملة الكمركية المنجزه، كونها لاتحمل موافقات اصولية من وزارة وغير مفحوصة مختبربا".

وأضاف "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد إلى مركز شرطة كمرك ام قصر لغرض عرضها على التحقيق المختص".