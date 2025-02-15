الحسان ومحافظ صلاح الدين يبحثان مشاريع "سامراء عاصمة العراق الإسلامية"

وذكر محافظ صلاح الدين في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "سيجري الأمم المتحدة جولة ميدانية في مدينة سامراء، تشمل زيارة المئذنة الملوية ومرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام)، للاطلاع على المشاريع الخدمية والتراثية التي تنفذها المحافظة، ضمن إطار مشروع "سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية".وتابع انه "سيتم عقد اجتماع موسّع في ديوان محافظة صلاح الدين مع عدد من أعضاء ومجلس المحافظة، إضافة إلى شيوخ العشائر، لمناقشة الملفات المتعلقة بدعم الاستقرار والتنمية في المحافظة".