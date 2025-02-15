الملفات التي سيبحثها الشيباني في العراق

نيوز – سياسي

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن ابرز الملفات التي سيبحثها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في .

وقال المصدر في تصريح تابعته نيوز، ان " وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور خلال الأسبوع الحالي العاصمة بغداد".

وأضاف ان "الشيباني سيبحث في من الملفات؛ من بينها أمن الحدود، وفتح المعابر"، مشيرا الى ان "ملف الضباط والجنود السوريين الذين دخلوا الحدود العراقية بعد الإطاحة بالأسد واستقروا في مراكز إيواء سيكون على طاولة المباحثات بين ودمشق".

وأوضح أن "نحو 200 ضابط وجندي من الجيش السابق فضلوا البقاء في مراكز إيوائهم داخل عند الحدود، وينتظرون تشكيل الحكومة الجديدة في دمشق"، لافتا الى ان "هؤلاء لم يحسموا أمرهم بالعودة إلى بلادهم حتى الآن، وبالتالي بقوا في مراكز الاحتجاز التي تخضع لحراسة ومراقبة مشددة في مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار، حيث ينتظر أغلبهم ما ستؤول إليه الأمور بعد تشكيل حكومة جديدة في دمشق".

وتابع أن "أغلبهم يحملون رتباً عسكرية مختلفة، وأن الحكومة العراقية تتابع شؤونهم بشكل يومي"، مشيرة إلى أن "بقاءهم أيضاً رهن بالمباحثات العراقية - السورية التي من المؤمل أن تنطلق قريباً".