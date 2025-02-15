السامرائي والحسان يبحثان الملف السياسي ومشاريع "سامراء عاصمة العراق الإسلامية"





وتابع، ان "اللقاء شهد بحث مستجدات المشهد السياسي ودعم مشروع "سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية". وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس العزم السامرائي استقبل مبعوث محمد الحسان في مكتبه بسامراء لبحث العديد من الملفات المحلية والسياسية".وتابع، ان "اللقاء شهد بحث مستجدات المشهد السياسي ودعم مشروع "سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية".

وبحث الجانبان "مستجدات الأوضاع السياسية في والمنطقة، والتحديات التي تواجه استقرار المنطقة في ظل المتغيرات الإقليمية، وضرورة استمرار الحوار بين مختلف الأطراف لتعزيز الأمن والاستقرار".



وأكد السامرائي أن "استقرار يشكل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة"، مشدداً "على أهمية دعم الجهود السياسية الرامية إلى التهدئة والتعاون الإقليمي ونبذ الخلافات والصراعات داخل المكونات السياسية".



ودعا السامرائي إلى "دعم تنفيذ مشروع قانون سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية كونه يسهم في تنشيط السياحة الدينية والثقافية"، مشيرا الى انه "سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري".