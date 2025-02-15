"ماتت أراضيهم وحيواناتهم".. مزارعو "عفك" ينتفضون للمطالبة بحصص الماء (صور)

نيوز – محليات



تظاهر العشرات من المزارعين، اليوم السبت، وقطعوا طريقا رئيسيا قرب قضاء عفك شرقي محافظة الديوانية، فيما طالبوا بتوفير حصص مائية لمزارعهم بعد انقطاعها منذ 5 سنوات.





وبين المراسل، أن المتظاهرين طالبوا محافظ بإقالة شط "حرية دغارة" أحمد جابر لسوء إدارته وتلاعبه بالحصص المائية مما يؤدي الى تناحر وخلافات بين المناطق المستفيدة، بحسب اليافطات المرفوعة خلال التظاهرة. وقال مراسل نيوز، إن مزارعي مناطق قضاء عفك ومشروع "الثريمة" نظموا تظاهرة كبيرة اليوم وقطعوا الشارع العام عند مدخل (عفك – البدير).وبين المراسل، أن المتظاهرين طالبوا محافظ بإقالة شط "حرية دغارة" أحمد جابر لسوء إدارته وتلاعبه بالحصص المائية مما يؤدي الى تناحر وخلافات بين المناطق المستفيدة، بحسب اليافطات المرفوعة خلال التظاهرة.

وأضاف المراسل، أن المتظاهرين اكدوا ان مناطقهم لم يصلها الماء منذ 5 سنوات، لتتحول الى أرض جرداء وأغلب الحيوانات التي كانوا يربونها ماتت.



وتابع المراسل، أن المتظاهرين هددوا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم في توفير الماء لأراضيهم الزراعية أسوة بالمناطق القريبة منهم.