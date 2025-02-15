حادث "كارثي" في البصرة يوقع ضحيتين

وقال المصدر، لـ نيوز، إن "شخصاً توفي وأصيب آخر، جراء حادث مروري بين سيارة بي ام دبليو واخرى حافلة منشاة في طريق الرميلة الشمالية (الخط السريع)".ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.