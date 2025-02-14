ناشطون يتداولون وثائق تكشف تهرب "عمار الحمداني" من الضرائب

وبحسب الوثائق، فإن الهيئة العامة للضرائب خاطبت المدعي العام في جنايات / التحري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما وجهت بإيقاف عمل الشركتين وإبلاغ قسم الشركات بوقف التعامل مع الحمداني، وعدم منحه براءة ذمة أو كتاب عدم ممانعة أو صرف أي استحقاق مالي بسبب قضية التزوير.