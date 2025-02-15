نقيب الصحفيين يبحث مع وفد العتبة الحسينية إجراءات التكفل بعلاج الصحفيين

وبحسب بيان للنقابة، ورد لـ نيوز، فإن "ذلك جاء خلال استقبال نقيب الصحفيين مؤيد اللامي الوفد الطبي المتخصص في العتبة الحسينية المقدسة الذي يضم الدكتور علي الشيخ راضي رئيس مؤسسة وارث الخيرية والدكتور العطار الاستشاري في المؤسسة الذي أبدى استعداد العتبة الحسينية المقدسة لاستقبال الصحفيين المرضى في مستشفيات العتبة لتلقي العلاج اللازم".وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، "الاتفاق على عقد بروتوكول تعاون بين النقابة والعتبة الحسينية المقدسة لهذا الغرض والإعلان عن ذلك بحضور الزملاء المؤسسات الإعلامية ورؤساء فروع النقابة في المحافظات للعمل بموجب هذا البروتوكول".وثمن نقيب الصحفيين "الموقف الإنساني لسماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة لتعاونه وموقفه الداعم للأسرة الصحفية".