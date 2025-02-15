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نقيب الصحفيين يبحث مع وفد العتبة الحسينية إجراءات التكفل بعلاج الصحفيين
محليات
2025-02-15 | 08:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
17 مشاهدة
بحث نقيب الصحفيين
العراقيين
مؤيد اللامي، اليوم السبت، مع وفد العتبة الحسينية المقدسة الإجراءات الكفيلة بحصول الصحفيين المرضى على العلاج اللازم في مستشفيات العتبة.
وبحسب بيان للنقابة، ورد لـ
السومرية
نيوز، فإن "ذلك جاء خلال استقبال نقيب الصحفيين
العراقيين
مؤيد اللامي الوفد الطبي المتخصص في العتبة الحسينية المقدسة الذي يضم الدكتور علي الشيخ راضي
نائب
رئيس مؤسسة وارث الخيرية والدكتور
تحسين
العطار الاستشاري في المؤسسة الذي أبدى استعداد العتبة الحسينية المقدسة لاستقبال الصحفيين المرضى في مستشفيات العتبة لتلقي العلاج اللازم".
وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، "الاتفاق على عقد بروتوكول تعاون بين النقابة والعتبة الحسينية المقدسة لهذا الغرض والإعلان عن ذلك بحضور الزملاء
رؤساء
المؤسسات الإعلامية ورؤساء فروع النقابة في المحافظات للعمل بموجب هذا البروتوكول".
وثمن نقيب الصحفيين
العراقيين
"الموقف الإنساني لسماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة لتعاونه وموقفه الداعم للأسرة الصحفية".
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