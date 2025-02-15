السوداني يبحث مع "ايرباص" تحديث الأسطول الجوي

وذكر بيان لمكتب ورد لـ السومرية نيوز، أنه "جرى، خلال اللقاء، التباحث في تطوير التعاون المشترك في مجالات التدريب والصيانة وتحديث الأسطول الجوي، وذلك في ضوء العقد الثنائي لتجهيز العراق بطائرات مروحية مقاتلة، مع التأكيد على تسريع إجراءات تنفيذ بنود العقد".وأكد "حرص الحكومة وسعيها للتعاون والشراكة مع الشركات العالمية الرصينة، وتقديمها كل التسهيلات المطلوبة لتوفير الأرضية الملائمة لعملها في العراق".