بغداد.. صاحب أحد الكراجات "العشوائية" يفقد حياته بدورية للنجدة بعد القبض عليه

وقال المصدر لـ نيوز، إنه "توفي شخصاً من مواليد 61 داخل دورية للنجدة تابعة لقيادة شرطة بعد إلقاء القبض عليه في منطقة شيخ عمر وسط العاصمة بتهمة فتح كراج عشوائي".وأضاف، أنه "تم نقل الجثة الى مستشفى وفتح تحقيق بالحادثة لمعرفة أسباب الوفاة".