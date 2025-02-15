أهالي "التقية" يخرجون بتظاهرات حاشدة.. المشاريع مركونة برفوف مجلس محافظة الديوانية (صور)

وقال مراسل السومرية، إن "أهالي التقية طالبوا بتبليط الشوارع وانشاء مشاريع جديدة للمجاري وانهاء المظاهر الطينية التي تحدث بعد كل موجة امطار"، وأكدوا على "الحكومة خاضعة للأحزاب والمشاريع الخدمية تقوم على أساس الانتماء إليهم".وناشد أهالي حي التقية، "رئيس الوزراء ومحافظ وأعضاء مجلس بالالتفات الى وضعهم، ووضعه ضمن أولويات البرنامج الحكومي"، مبينين أن "كل من يتسلم دفة الحكم في يرمي اخفاقاته على السابقة".وأشاروا الى ان "حي التقية هو على اعتباره المدخل العام للديوانية، وبالتصميم الأساسي للمدخل كان من المفترض ان يكون الشارع 100 متر والان 39 متر"، منوهين بأن "رئيس الوزراء صادق على رفع التجاوز على طريق مدخل الحي وانشاء طريق خدمي وترك مساحة خضراء لكنه لا زال في رفوف مجلس المحافظة".وتعهد المتظاهرين، "بعدم الانسحاب والاستمرار بالاحتجاج لحين تحقيق المطالب وتوفير مشاريع خدمية".