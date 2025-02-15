بسبب الحمى القلاعية.. منع حركة الحيوانات من والى البؤر المصابة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "استنادا لتوجيهات عباس جبر أعلنت وزارة الزراعة، دائرة البيطرة عن منع حركة الحيوانات من البؤر المرضية المصابة بالحمى القلاعية، حيث منعت الحركة من الى باقي المحافظات وبالعكس ولمدة ١٤ يوماً".وأضافت: "أكد مدير عام دائرة البيطرة د. ثامر حبيب الخفاجي على توجيه كافة المستشفيات والمستوصفات البيطرية في والمحافظات بالإستنفار التام للتحري عن الإصابة بمرض الحمى القلاعية في والمحافظات".وأوضح الخفاجي أن "الدائرة أطلقت مجموعة من التوصيات حول عمليات التحري من خلال تكثيف دور الرصد والتحري الوبائي عن الإصابة بالمرض وإتباع كافة الإجراءات الصحية البيطرية في النفوق".كما و شدد مدير عام على "أهمية إنجاز حملة التقييم المناعي في المختبرات للتحقق حول نسبة الإصابة و النوع المصلي للفايروس في حال الإصابة على ان تكون العينات المأخوذة للتقييم من الحيوانات المشكوك بأصابتها من الآفات الظاهرة ".كما دعت دائرة البيطرة كافة الإخوة المربين "بمساعدة الفرق البيطرية المنفذة لحملة التحري والرصد للحفاظ على سلامة حيواناتهم وبالتالي حفاظاً على الثروة الحيوانية كمصدر مهم من مصادر الإنتاج الغذائي والدخل القومي".