بؤر غزارة بـ6 محافظات وأمطار "ثلجية" جنوبا.. جولة ممطرة على العراق لـ24 ساعة

وتؤكد بيانات حركة السحب الى زيادة كثافة السحب في أجواء البلاد وفرص الأمطار حاليآ غرب البلاد وبادية الجنوب تمتد الساعات القادمة وظهر اليوم باتجاه مناطق وسط وجنوب البلاد والمنطقة الغربية، وتكون اغلبها زخات أمطار خفيفة ومتوسطة.وبينما تبدأ الامطار في غرب محافظتي والأنبار فانها تمتد الى بقيّة المحافظات و الجنوبية وتتحول الامطار الى غزيرة الشدة على فترات، حيث تتشكل بؤرة غزارة في والنجف والديوانية والمثنى وذي قار وميسان.وتنتهي الحالة صباح الإثنين ليستقبل حالة أخرى مساء الأربعاء أو فجر الخميس أفضل من ناحية كميات الأمطار، كما من المتوقع ان تكون الامطار شديدة وممزوجة بالثلوج اليوم في بادية وغرب وجزء من بادية السماوة.