المركزي العراقي يفند مزاعم تعرض مصارف عراقية لعقوبات دولية

وذكر البنك في بيان، انه "يعلن انتهاء الاجتماعات الفصلية الأولى للعام ٢٠٢٥ مع وزارة الأمريكية و البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي التي عقدت بمشاركة شركات التدقيق والاستشارات الدولية (EY ، K2 Integrity، Oliver Wyman), وتكلّلت الاجتماعات بإشادة للخطوات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي، وكان اهمها:١- تطور نظام التوزيع النقدي للدولار الأمريكي في والذي اعتبروه النظام الأكثر رقابة وسيطرة في العالم بما يحدّ من التلاعب وعمليات تهريب الامريكي.٢- النقلة النوعية في عمليات التحويلات الخارجية والخطوات التي قام بها البنك المركزي لمعالجة المخاطر المترتبة على هذه العمليات والتي أصبحت ترتقي لمستويات عمليات التحويل المنفذة من قبل البنوك العالمية.٣- استعرضت الشركات الاستشارية (EY و Oliver Wyman) خطتي إصلاح القطاع المصرفي الحكومي والخاص والارتقاء بها بما ينسجم والمعايير الدولية وبما يسهل انخراط المصارف العراقية في شبكة العلاقات المالية دولياً".وتابع البيان، "ولكون أن العمليات المنفذة من قبل المصارف العاملة في تعتمد بشكل كبير على ثقة المصارف المراسلة العالمية بالقطاع المصرفي العراقي، نؤكد ضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية لهذا البنك لمعرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها".