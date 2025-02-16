السامرائي يؤكد على دعم المشاريع التنموية لتحسين الخدمات بالمناطق الريفية

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أن السامرائي "زار قرية محمد الخلف في جزيرة سامراء، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة احتياجات المناطق الريفية والوقوف على واقع الخدمات المقدمة للسكان".وخلال الزيارة، التقى السامرائي "بعدد من أهالي القرية، مستمعًا إلى مطالبهم المتعلقة بالخدمات الأساسية، وخاصة ما يرتبط بمشاريع المياه والبنى التحتية، فيما اكد حرصه على دعم المشاريع التنموية التي تسهم في مستوى الخدمات في المناطق الريفية، مشيرًا إلى أهمية مشروع وحدة الماء الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرًا في المنطقة".كما شدد السامرائي على أن "الاهتمام بالمناطق الريفية يُعَد جزءًا من استراتيجية التنمية الشاملة التي تسعى إلى تحقيق العدالة في توزيع المشاريع وتحسين واقع الحياة لجميع المواطنين".من جهتهم، عبّر أهالي القرية عن "شكرهم وتقديرهم لزيارة السامرائي واهتمامه بمتابعة احتياجاتهم، مثمّنين الجهود المبذولة في تنفيذ المشاريع التي تخدم سكان الجزيرة".