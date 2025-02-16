استثناء الطلبة النزلاء والمودعين من شروط العمر للقبول بالمدارس المتوسطة

وأكد وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية، برهان مزهر القيسي، وفق بيان ورد لـ نيوز، "موافقة وزارة التربية/ للتعليم العام والأهلي والأجنبي على استثناء المودعين الاحداث في الأقسام الإصلاحية التابعة لوزارة العدل من شروط العمر للقبول في جميع المدارس المتوسطة وتنفيذاً لمذكرة بين وزارتي العدل والتربية".وأوضح القيسي أن "أعمار المودعين تتراوح بين 13 و22 عامًا، وهو ما لا يتوافق مع القوانين والأنظمة المعتمدة في وزارة التربية، التي تحدد الحد الأقصى للمواليد المسموح بقبولها في الصف الأول المتوسط عند عام 2009 للدراسة الصباحية، وعام 2008 للدراسة المسائية، وفقًا لنظام المدارس رقم (2) لسنة 1977 المعدل".وأشار إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة العدل، بهدف تحقيق الإصلاح والتأهيل المجتمعي، بما ينسجم مع أهداف الحكومة في توفير فرص تعليمية للمودعين، وتمكينهم من الاندماج في كمواطنين صالحين ومتعلمين".