حريق كبير في سوق ساحة العامل بواسط.. الإطفاء عاجزة عن الوصول

وقال مصدر محلي، لـ نيوز، إن "فرق الإطفاء واجهت صعوبة كبيرة في الوصول إلى موقع الحريق بسبب ضيق الشوارع، والانتشار العشوائي للبسطات والتجاوزات، مما أعاق جهود السيطرة على النيران وأدى إلى انتشارها بسرعة".وبحسب المصدر، لم يعرف حتى الآن سبب اندلاع الحريق.