الرشيد يوجه فروعه ببيع السندات الوطنية بفئتين

وذكر بيان للمصرف، ورد لـ نيوز، أنه "استنادا لتوجيهات البنك المركزي ووزارة المالية، وجه مصرف فروعه كافة بإصدار سندات وطنية (الاصدارية الاولى) ووفق الفئات التي تم تحديدها، وكما مبين ادناه:1. سند فئة (50.000) دينار (خمسمائة الف دينار) بفائدة سنوية (6%) تدفع كل ستة اشهر لأجل سنتين بواقع 3% كل ستة اشهر2. سند فئة (1.000.000) دينار (مليون دينار) بفائدة سنوية (7.5%) تدفع كل ستة اشهر لأجل اربع سنوات بواقع (3.75%) كل ستة اشهر".ودعا المصرف، "كافة الراغبين بالشراء مراجعة فروع المصرف".