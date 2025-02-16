وفاة امرأة اثناء اجراء عملية جراحية لها في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، انه "توفيت تولد 1981 اثناء اجراء عملية جراحية لها (تغيير مسار المعدة وشفط الدهون) داخل احد المستشفيات الاهلية ضمن منطقة ببغداد".وأضاف: "ذوي المتوفية قدموا شكوى ضد الدكتور الذي لاذ بالفرار".