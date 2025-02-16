Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بالجملة.. مرور الاعظمية يغرم جميع السيارات المتوقفة على جانب الرصيف (فيديو)

محليات

2025-02-16 | 16:41 2025-02-16T16:41:37+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

بالجملة.. مرور الاعظمية يغرم جميع السيارات المتوقفة على جانب الرصيف (فيديو)

2,307 مشاهدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام شرطة مرور الاعظمية بتغريم جميع السيارات المتوقفة على جانب الطريق في شارع الضباط.

وبحسب مقطع الفيديو الذي اطلعت السومرية نيوز عليه، "فقد قامت شرطة مرور الاعظمية بقطع وصولات غرامات لجميع السيارات المتوقفة على جانب الرصيف في شارع الضباط وسط الاعظمية".

واظهر الفيديو احدى السيارات الحكومية المتوقفة وقد تم تغريمها ويقةل صاحبها ان سيارته متوقفة امام منزله فاين يذهب بها".

فيما أشار اخرون بحسب الفيديو الى ان شرطة المرور ابلغتهم انها تلقت تعليمات لتغريم جميع السيارات المتوقفة على جانب الطريق".
>> تابع قناة السومرية على  تويتر 

بغداد

المرور

غرامات

الاعظمية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
خط أحمر
Play
خط أحمر
سرقة الصيدليات في بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-16
Play
سرقة الصيدليات في بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-16
من الأخير
Play
من الأخير
البعث في أربيل.. هراوة بيد الكرد وبعبع انتخابات الإطار - حلقة ٧٧ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-16
Play
البعث في أربيل.. هراوة بيد الكرد وبعبع انتخابات الإطار - حلقة ٧٧ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
16-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-16
Play
16-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-16
Play
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-16
Morning Live
Play
Morning Live
الحكم على المظهر أكثر من الجوهر في المجتمع - حلقة ٢٢١ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-16
Play
الحكم على المظهر أكثر من الجوهر في المجتمع - حلقة ٢٢١ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-16
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الصدرية - الحلقة ٢١٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-16
Play
بغداد الصدرية - الحلقة ٢١٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-16
عشرين
Play
عشرين
قانون الحشـ.د الشعبي.. لماذا التأخير؟ - الحلقة ٥٦ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-15
Play
قانون الحشـ.د الشعبي.. لماذا التأخير؟ - الحلقة ٥٦ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-15
رحال
Play
رحال
تاريخ وأسرار منارة داقوق وقلعة كركوك - الحلقة ٣٦ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-15
Play
تاريخ وأسرار منارة داقوق وقلعة كركوك - الحلقة ٣٦ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-15
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-15
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-15
Biotic
Play
Biotic
التوتر النفسي واضراره - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-14
Play
التوتر النفسي واضراره - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-14
الأكثر مشاهدة
خط أحمر
Play
خط أحمر
سرقة الصيدليات في بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-16
Play
سرقة الصيدليات في بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-16
من الأخير
Play
من الأخير
البعث في أربيل.. هراوة بيد الكرد وبعبع انتخابات الإطار - حلقة ٧٧ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-16
Play
البعث في أربيل.. هراوة بيد الكرد وبعبع انتخابات الإطار - حلقة ٧٧ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
16-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-16
Play
16-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-16
Play
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-16
Morning Live
Play
Morning Live
الحكم على المظهر أكثر من الجوهر في المجتمع - حلقة ٢٢١ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-16
Play
الحكم على المظهر أكثر من الجوهر في المجتمع - حلقة ٢٢١ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-16
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الصدرية - الحلقة ٢١٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-16
Play
بغداد الصدرية - الحلقة ٢١٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-16
عشرين
Play
عشرين
قانون الحشـ.د الشعبي.. لماذا التأخير؟ - الحلقة ٥٦ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-15
Play
قانون الحشـ.د الشعبي.. لماذا التأخير؟ - الحلقة ٥٦ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-15
رحال
Play
رحال
تاريخ وأسرار منارة داقوق وقلعة كركوك - الحلقة ٣٦ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-15
Play
تاريخ وأسرار منارة داقوق وقلعة كركوك - الحلقة ٣٦ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-15
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-15
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-15
Biotic
Play
Biotic
التوتر النفسي واضراره - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-14
Play
التوتر النفسي واضراره - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-14
اخترنا لك
جنايات الأنبار: المؤبد بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته 30 الف حبة مخدرة
02:35 | 2025-02-17
تجريف اراضي كربلاء.. حرب غير متكافئة مع "اشباح"
01:59 | 2025-02-17
مشاهد "مجازر جماعية" للمواشي في بغداد.. قاتل واحد ومتهمان اثنان: هل تتأثر الأسعار مع اقتراب رمضان؟
01:54 | 2025-02-17
حركة المرور في بغداد.. موقف شامل لشدة ومواقع الازدحامات
01:14 | 2025-02-17
وفاة امرأة اثناء اجراء عملية جراحية لها في بغداد
15:43 | 2025-02-16
هزتان ارضيتان قرب الحدود العراقية الإيرانية
14:57 | 2025-02-16
العراقيون فقط
العراقيون فقط
النظام السياسي 
النظام السياسي 
المولدات تعوض
المولدات تعوض
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.