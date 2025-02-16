بالجملة.. مرور الاعظمية يغرم جميع السيارات المتوقفة على جانب الرصيف (فيديو)

وبحسب مقطع الفيديو الذي اطلعت نيوز عليه، "فقد قامت شرطة مرور الاعظمية بقطع وصولات غرامات لجميع السيارات المتوقفة على جانب الرصيف في الضباط وسط الاعظمية".واظهر الفيديو السيارات الحكومية المتوقفة وقد تم تغريمها ويقةل صاحبها ان سيارته متوقفة امام منزله فاين يذهب بها".فيما أشار اخرون بحسب الفيديو الى ان شرطة المرور ابلغتهم انها تلقت تعليمات لتغريم جميع السيارات المتوقفة على جانب الطريق".