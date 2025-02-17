سخرية سوداء تهدد حنطة كربلاء.. المزارعون يلتزمون باستخدام المرشات ولا يجدون كهرباءً لتشغيلها!

وقال المزارعون في بيان انهم التزموا بالتعليمات الحكومية لترشيد المياه واستخدام المرشات وشرائها باثمان مرتفعة وتحمّل كلف الصيانة وايصال الكهرباء اليها، الا انهم يصطدمون باجراءات معقدة في تسجيل الخطة الزراعية وتحصيل اجازات حفر الابار، مما سيحرم المزارعين من اللحاق بالخطة الزراعية لهذا الموسم.وكشف المزارعون أيضا عن غياب التجهيز الكهربائي لسقي المحصول خصوصا في هذه الفترة الحرجة من الموسم التي تتطلب إجراءات وكميات معينة من المياه، فيما طالبوا باستثنائهم من القطع المبرمج خلال شهري اذار ونيسان.وتبلغ مساحات الحنطة في 220 الف دونم، أي ما يعادل حوالي 10% من الكميات في عموم العراق المخصصة للسقي بالمياه السطحية.