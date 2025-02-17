المرور تفتتح جسرا حيويا بعد إتمام أعمال الصيانة

وذكرت المديرية في بيان ورد لسومرية نيوز، إنه "بناءً على توجيهات رئيس محمد شياع وضمن خطة فك الاختناقات المرورية تم افتتاح جسر الأئمة بعد إكمال أعمال الأكساء والتأهيل".وتابعتن أن "الجسر سيسهم بشكل مباشر على تحقيق الانسيابية من وإلى مدينة الكاظمية المقدسة".