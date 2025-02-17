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ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. الخلافات تعصف بالبرلمان وانعدام البدائل عن الغاز الإيراني
محليات
2025-02-17 | 06:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
870 مشاهدة
إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية
السومرية
اليوم الاثنين 17 شباط 2025 وتحديداً في الساعة 2:45م.
- الخلافات تعصف بالبرلمان وتعرقل انعقاد جلساته.. ونواب يطالبون بمحاسبة المتغيبين وتفعيل المنظومة الالكترونية
- بعد توقيع مذكرة مع
فودافون
..
العراق
يضع الخطط التحضيرية لإطلاق الرخصة الوطنية الخامسة للاتصالات
-
لجنة
الطاقة تنتقد غياب الحلول عن بدائل للغاز الإيراني.. وتصف تحركات وزارة الكهرباء بالضعيفة
- أسواق
الموصل
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