ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. الخلافات تعصف بالبرلمان وانعدام البدائل عن الغاز الإيراني

إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية اليوم الاثنين 17 شباط 2025 وتحديداً في الساعة 2:45م.





- الخلافات تعصف بالبرلمان وتعرقل انعقاد جلساته.. ونواب يطالبون بمحاسبة المتغيبين وتفعيل المنظومة الالكترونية



- بعد توقيع مذكرة مع .. يضع الخطط التحضيرية لإطلاق الرخصة الوطنية الخامسة للاتصالات



- الطاقة تنتقد غياب الحلول عن بدائل للغاز الإيراني.. وتصف تحركات وزارة الكهرباء بالضعيفة



- أسواق تشهد ركودا غير مسبوق مع اقتراب شهر الصوم.. والأسباب تعزى للارتفاع الكبير بالأسعار

- الخلافات تعصف بالبرلمان وتعرقل انعقاد جلساته.. ونواب يطالبون بمحاسبة المتغيبين وتفعيل المنظومة الالكترونية- بعد توقيع مذكرة مع .. يضع الخطط التحضيرية لإطلاق الرخصة الوطنية الخامسة للاتصالات- الطاقة تنتقد غياب الحلول عن بدائل للغاز الإيراني.. وتصف تحركات وزارة الكهرباء بالضعيفة- أسواق تشهد ركودا غير مسبوق مع اقتراب شهر الصوم.. والأسباب تعزى للارتفاع الكبير بالأسعار