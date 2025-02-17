منع مزارعين من دخول كركوك.. كردستان تحذر من ما لا يحمد عقباه

نيوز – محلي

اتهم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، الجيش بمنع المزارعين الكرد من دخول .

وقال المكتب في بيان ورد لـ نيوز، "مرة أخرى، يعاود الجيش منع المزارعين الكورد من دخول أراضيهم في أطراف كركوك، وكان آخرها ما حصل اليوم، وتحديداً في قرية شناغة وأربع قرى أخرى تابعة لناحية سركران في محافظة كركوك".

وأضاف "يأتي هذا في وقت تشهد فيه الجهود تقدماً نحو إنهاء إرث قرارات النظام السابق، التي هدفت إلى التغيير الديمغرافي للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الاقليم ومصادرة أراضي وممتلكات السكان الأصليين، حيث صوّت مجلس النواب، الشهر الماضي، على مشروع قانون يقضي بإعادة هذه الأراضي إلى أصحابها الشرعيين".

وذكر ان "هذه الممارسات من قبل الجيش تتنافى مع أحكام الدستور والمبادئ التي بُني على أساسها الجديد، إذ أن استخدام الجيش لهذه الأغراض يشكل مخالفة صريحة للقانون والدستور، ويستدعي التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات غير القانونية قبل أن تترتب عليها ما لا يحمد عقباها".