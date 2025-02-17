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منع مزارعين من دخول كركوك.. كردستان تحذر من ما لا يحمد عقباه

محليات

2025-02-17 | 10:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
منع مزارعين من دخول كركوك.. كردستان تحذر من ما لا يحمد عقباه
3,434 مشاهدة

السومرية نيوز – محلي
اتهم مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، الجيش العراقي بمنع المزارعين الكرد من دخول كركوك.

وقال المكتب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "مرة أخرى، يعاود الجيش العراقي منع المزارعين الكورد من دخول أراضيهم في أطراف كركوك، وكان آخرها ما حصل اليوم، وتحديداً في قرية شناغة وأربع قرى أخرى تابعة لناحية سركران في محافظة كركوك".
 
وأضاف "يأتي هذا في وقت تشهد فيه الجهود تقدماً نحو إنهاء إرث قرارات النظام السابق، التي هدفت إلى التغيير الديمغرافي للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الاقليم ومصادرة أراضي وممتلكات السكان الأصليين، حيث صوّت مجلس النواب، الشهر الماضي، على مشروع قانون يقضي بإعادة هذه الأراضي إلى أصحابها الشرعيين".
 
وذكر ان "هذه الممارسات من قبل الجيش العراقي تتنافى مع أحكام الدستور والمبادئ التي بُني على أساسها العراق الجديد، إذ أن استخدام الجيش لهذه الأغراض يشكل مخالفة صريحة للقانون والدستور، ويستدعي التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات غير القانونية قبل أن تترتب عليها ما لا يحمد عقباها".

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