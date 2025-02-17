نيوز – محلي

تفاجئ موظفو ناحية محمد سكران في محافظة ديالى، بتلقيهم توجيها من مدير الموارد البشرية بالناحية للانتقال الى مضيف احد الشيوخ في الناحية للعمل من هناك.

وتناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحد الموظفين وهو يسرد ما حصل معهم، مؤكدا ان "هذا التوجيه وصل الينا من دون كتاب رسمي، وفي حال الامتناع سيتم تغييبهم".

وأضاف ان "ذلك جاء بسبب خلاف على منصب مدير الناحية".