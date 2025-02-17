“كافي تاهوات.. ابنوا مستشفيات!”.. متطوعون يخاطبون المسؤولين أثناء جمع التبرعات لمرضى



تداول ناشطون مقطعًا مصورًا لمجموعة من المتطوعين وهم يجمعون التبرعات لأحد المرضى في محافظة .

وتوجه المتطوعون برسالة مباشرة للمسؤولين قائلين: “لو أكو مستشفيات جان ما لمّينا بالشوارع”.



المتطوعون، الذين كانوا يقفون في أحد الشوارع لجمع المساعدات المالية، عبّروا عن استيائهم من استمرار الأزمات الصحية وضعف الخدمات الطبية، مطالبين الحكومة بوضع حد لمعاناة المرضى بدلًا من الانشغال بـ”التاهوات” والصراعات السياسية، كما قالوا.