بسبب الحمى القلاعية.. تظاهرة في بغداد للمطالبة بالتعويضات (صور)

نيوز – محلي

نظم العشرات من أصحاب الثروة الحيوانية في منطقة الفضيلية ببغداد، اليوم الثلاثاء، تظاهرة في للمطالبة بالتعويضات بعد نفوق عدد كبير من العجول بسبب الحمى القلاعية.

وقال مراسل نيوز، ان "اصحاب الثروة الحيوانية في منطقة الفضيلية ببغداد، تظاهروا اليوم، على خلفية نفوق عدد كبير من العجول بسبب اصابتها بالحمى القلاعية". وأضاف المراسل ان "المتظاهرين اكدوا تكبدهم خسائر كبيرة"، لافتا الى انهم "أشاروا الى ان ذلك جاء بسبب استيراد مواشي من افريقيا مصابة بهذا المرض والذي سبب بعدوى للثروة الحيوانية بالعراق". وذكر ان "المتظاهرين طالبوا بالتعويض وتوفير العلاجات والرقابة".

